„Ostereffekt“ droht die Spritpreisbremse wieder auszuhebeln

Bis die Spritpreisbremse an den Zapfsäulen und bei den Autofahrern ankommt, könnten noch einige Tage vergehen, befürchtet der ÖAMTC. Und der „Ostereffekt“ könnte die gewünschte Preissenkung schon wieder aushebeln Und für den Energiehandel ist die Spritpreisbremse ein „Spritpreistreiber“.