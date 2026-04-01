Geduld notwendig
„Ostereffekt“ droht die Spritpreisbremse wieder auszuhebeln
In den vergangene Tagen kostete der Liter Diesel fast 2,30 Euro, der Liter Superbenzin fast 2 Euro. Wie sich die Spritpreisbremse auswirkt, wird sich erst zeigen.
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Bis die Spritpreisbremse an den Zapfsäulen und bei den Autofahrern ankommt, könnten noch einige Tage vergehen, befürchtet der ÖAMTC. Und der „Ostereffekt“ könnte die gewünschte Preissenkung schon wieder aushebeln Und für den Energiehandel ist die Spritpreisbremse ein „Spritpreistreiber“.