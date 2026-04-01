„Open Faces“: Freeride-Contest am Sonntag im Alpbachtal

Das Winter-Comeback sorgt dafür, dass der Freeride-Contest „Open Faces“ am Wochenende stattfinden kann. Bei hervorragenden Bedingungen werden heuer sogar 90 StarterInnen am Wiedersberger Horn am Start sein.

Update, Freitag, 3.4.2026: Aufgrund der Wetterbedingungen wurde am Freitag entschieden, dass der Contest nun am Sonntag, 5. April ausgetragen wird. Uhrzeiten und Rahmenprogramm bleiben gleich. Aktuelle Infos gibt es online beim Veranstalter.

Alpbach – Eigentlich hätte der Contest bereits im Februar stattfinden sollen. Nachdem die Bedingungen damals keine Austragung zugelassen haben, freut man sich beim Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau umso mehr über den späten Wintereinbruch vor Ostern. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt hervorragende Bedingungen herrschen und wir den Contest am Samstag vor Ostern durchführen können“, erklärt Stefan Leitner, der beim Ski Juwel für das Marketing zuständig ist.

Das Interesse sei auch heuer ungebrochen groß, nachdem es sich dabei um einen Contest handelt, bei dem man sich Punkte für die Qualifikation zur Freeride World Tour, also dem Skiweltcup der FreeriderInnen, holen kann. „Obwohl wir heuer schon von 80 auf 90 TeilnehmerInnen aufgestockt haben, haben wir immer noch 250 Leute auf der Warteliste“, so Leitner. Am Programm stehen wie in den vergangenen Jahren der 1* Freeride World Tour Qualifier sowie der 2* FWT Junior Bewerb – beide werden am Wiedersberger Horn ausgetragen.

„Sicherheit“ wird groß geschrieben

Und gerade, weil es sich dabei um Contests handelt, die den „Freeride-Nachwuchs“ ansprechen, wird das Thema „Sicherheit“ von den Veranstaltern und vom SkiJuwel groß geschrieben. So hat bereits im Jänner ein ganzer „Safety Tag“ mit Schulklassen stattgefunden und auch am Freitag vor dem Contest gibt es noch einmal ein Angebot, bei dem man gemeinsam mit Profis ins Gelände geht – hier sind die Plätze allerdings schon vergeben. „Wir wollen den Leuten auch etwas zum Thema ‘Sicherheit’ mitgeben, das sehen wir auch als unsere Verantwortung, wenn man mit einem Event junge Leute und Freeride-EinsteigerInnen anspricht“, so Leitner.

Impressionen vom Vorjahr

Los geht es am Samstag um 10.00 Uhr, vorraussichtliches Ende des Contests ist um 14.00 Uhr. Eine gute Stunde später nachdem der/die letzte RiderIn gefahren ist, folgt die SiegerInnenehrung. Und natürlich wird dann auch in der „Community Area“, bei der Talstation der Pöglbahn, gefeiert. Mit Musik und allem was dazu gehört. Das „Public Viewing“, also die Übertragung während des Rennens, findet bei der Wiedersbergeralm – Piste Nr. 53, in der Nähe Talstation Hornbahn – statt.

Um 7.00 in den Lift steigen

Für alle, die selbst nicht am Start stehen, aber die Morgenstunden am Berg genießen wollen, gibt es am Samstag das richtige Angebot: Die Pöglbahn und die Hornbahn 2000 fahren bereits ab 7.00 Uhr morgens. Nicht nur an diesem Samstag, auch eine Woche später, dem vorletzten Öffnungstag des Skigebiets kann man noch einmal ganz früh hoch hinaus. Am Sonntag, den 12. April ist dann der letzte Betriebstag der heurigen Saison.