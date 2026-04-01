Fünf teure Räder aus versperrtem Gebäude in Imst gestohlen

Imst – Einbrecher hatten es in den vergangenen Tagen auf teure Fahrräder in Imst abgesehen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem verschlossenen Fahrradraum eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Am Weinberg.

Dort ließen sie laut Polizei fünf Räder im Wert von mehreren Zehntausend Euro mitgehen. Die Tat soll zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Mittwoch, 9.15 Uhr, passiert sein. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Imst unter der Telefonnummer 059133 7100 erbeten. (TT.com)