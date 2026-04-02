Geschwistern droht Abschiebung: Kundgebungen in Innsbruck und Wien

Joseph und Victoria Oshakuade sollen abgeschoben werden. Doch es regt sich Widerstand. Nach Studierenden des MCI und dem Präsidenten des Tiroler Roten Kreuzes melden sich auch zwei Innsbrucker Fußballvereine zu Wort. Auch in Kundgebungen in Innsbruck und Wien will man Solidarität mit den beiden zeigen.