Rotes Kreuz Lienz: 25 neue Mitglieder aufgenommen und acht Personen geehrt

Die Rot-Kreuz-Ortsstelle Lienz zieht Bilanz über das Vereinsjahr 2025. Bei der Versammlung wurde der enorme Einsatz der Freiwilligen deutlich: Über 42.700 Stunden leisteten sie für die Bevölkerung. Die 25 neuen Mitglieder werden ihren Beitrag dazu leisten.

Lienz – Bei der Jahresversammlung des Roten Kreuzes Lienz wurden 25 neue Mitglieder aufgenommen. Sie bekannten sich zu den Grundsätzen des Roten Kreuzes und verstärken die Einsatzmannschaft. Ihre Namen sind: Jonas Oberhuber, Daniel Pichler, Paul Niederwieser, Lukas Spitaler, Tim Birschl, Luca Schachner, Leopold König, Julia Zamojska, Niklas Trinks, Stefanie Kollnig, Andreas Jungmann, Emilia Wojdolowicz, Luca Sint-Unterholzer, Lisa-Marie Klammer, Sven-Daniel Kock, Marie Lusser, Erand Memeti, Paul Peuckert, Stella Großmann, Victoria Singer, Carla Gutsche, Tobias Gomig, Marcel Müller, Brigitte Niederkofler und Maria Klammer.

Mitglieder erhielten Ehrungen für langjährigen Einsatz. Das Dienstjahresabzeichen in Bronze für 10 Jahre ging an Herbert Forcher, Heinrich Green, Maria Lanser, Simon Oberegger, Andrea Salcher und Lukas Steiner. Raimund Stocker erhielt den Ehrenring in Silber. Anita Pfeifhofer wurde mit der Verdienstmedaille in Bronze ausgezeichnet.

Bekam die Verdienstmedaille in Bronze: Anita Pfeifhofer. © Rotes Kreuz Osttirol

Die ehrenamtlichen Helfer der Ortsstelle Lienz leisteten im Jahr 2025 insgesamt 42.762 Stunden. Den größten Anteil bildete der Rettungsdienst mit 30.194 Stunden. Davon entfielen 25.725 Stunden auf Rettungs- und Krankentransporte. Weitere 2.509 Stunden leisteten die Helfer am Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). First Responder und Einsatzleitungen ergänzten diese Dienste. Die Ortsstelle rückte zu 15.953 Alarmierungen aus. Freiwillige übernehmen viele Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste.