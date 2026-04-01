Bulgariens Torwart-Legende mit 63 Jahren gestorben

Bulgariens Torwart-Ikone Borislaw Michajlow ist im Alter von nur 63 Jahren gestorben. Der Ex-Nationalkeeper war bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA Kapitän des bulgarischen Teams, das im Viertelfinale völlig überraschend mit 2:1 gegen Deutschland gewann und den Titelverteidiger aus dem Turnier warf. Der bulgarische Fußballverband BFS gab den Tod seines ehemaligen Präsidenten mit „tiefer Trauer“ bekannt und bezeichnete ihn als „Legende des bulgarischen Fußballs“.

Als Funktionär war Michajlow acht Jahre lang Teil im Exekutivkomitee des Kontinentalverbands UEFA, zudem von 2005 bis 2023 sogar 16 Jahre lang Präsident seines Landesverbandes. Als Torwart des Nationalteams bestritt er 102 Länderspiele und war ein wesentlicher Bestandteil der goldenen Generation, die es bei der WM 1994 sensationell auf Platz vier schaffte. Das war zugleich der größte Erfolg in der Geschichte von Bulgariens Fußball.