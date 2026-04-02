Prüfbericht deckt auf

Unabkömmlich? Tiroler Gemeinde-Angestellte häuften zwei Jahre Resturlaub an

Stresstest für die Gemeinden: Für nicht verbrauchte Urlaubsstunden müssen hohe finanzielle Rückstellungen gebildet werden.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Hohe Resturlaubsansprüche von Gemeindebediensteten sind kein Einzelfall. Doch sie sind tunlichst in einem vorgeschriebenen Zeitraum zu verbrauchen. Anders in Obernberg am Brenner. Zwei Gemeindeangestellte haben nicht weniger als 4200 Stunden oder 105 Wochen Resturlaub angehäuft.