Unabkömmlich? Tiroler Gemeinde-Angestellte häuften zwei Jahre Resturlaub an

Hohe Resturlaubsansprüche von Gemeindebediensteten sind kein Einzelfall. Doch sie sind tunlichst in einem vorgeschriebenen Zeitraum zu verbrauchen. Anders in Obernberg am Brenner. Zwei Gemeindeangestellte haben nicht weniger als 4200 Stunden oder 105 Wochen Resturlaub angehäuft.