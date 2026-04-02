Dauerhafte Lösung gesucht

Poly, quo vadis? So könnte es mit den Schulen in Wattens und Hall weitergehen

Bis 2028 bleiben die Polytechnischen Schulen Wattens und Hall am Standort Wattens vereint – wie es danach weitergeht, mus aber schon früher feststehen.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Zusammenführung der Polytechnischen Schulen Hall und Wattens am Schulstandort Wattens wird um zwei Jahre verlängert. Hall benötigt sein altes „Poly“ als Ausweichquartier während einer Großbaustelle. Wie es dauerhaft weitergeht, ist noch offen – doch es gibt klare Präferenzen.

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