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Kommentar
Es ist nicht leicht mit der FPÖ
Kommentarvon Peter Nindler
Die Freiheitlichen sprechen viele unangenehme Realitäten an, zugleich treibt die FPÖ mit einer Politik der Feindbilder, Un- und Halbwahrheiten die gesellschaftliche Spaltung voran.
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