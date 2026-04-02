Kommentar

Es ist nicht leicht mit der FPÖ

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Die Freiheitlichen sprechen viele unangenehme Realitäten an, zugleich treibt die FPÖ mit einer Politik der Feindbilder, Un- und Halbwahrheiten die gesellschaftliche Spaltung voran.