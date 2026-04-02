Bevor Wertvolles verschwindet
„Muss der Erste am Dachboden sein“: Osttirols letzter Trödler plaudert aus dem Nähkästchen
Andreas Neumair ist der „Trödelmair“ von Lienz. In seinem Laden in der Kärntner Straße ist er von Montag bis Freitag anzutreffen.
© Catharina Oblasser
Andreas Neumair handelt in Lienz seit 16 Jahren mit Alt- und Gebrauchtwaren. Der 59-Jährige verrät, warum man bei einem Nachlass nichts wegwerfen sollte, was man als Trödler können muss und welche fünf Objekte in seinem Laden am trendigsten sind.