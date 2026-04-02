Die kleine Rosa ist da! Ehemaliger ÖSV-Star wurde wieder Papa

Kurz nach Weihnachten gab Daniel Huber überraschend seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt. Nun meldete sich der 33-Jährige mit einer privaten Jubelmeldung zurück.

Der ehemalige Skispringer wurde zum zweiten Mal Vater. „Willkommen auf dieser Welt“, schrieb der Salzburger zu einem süßen Foto auf Instagram, das die Hände seiner beiden Mädchen zeigt. „Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Rosa.“

Aus dem ÖSV-Lager kamen zahlreiche Glückwünsche für den Team-Olympiasieger von Peking. Unter anderem gratulierten Nici Schmidhofer, Philipp Aschenwald oder Mario Seidl. (TT.com)