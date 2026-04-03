Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats März

Wir suchen das Tor des Monats März! Zwei traumhafte Weitschusstore von Amin Ben Ali (Imst II) und Daniel Rieser (SVG Uderns) sowie ein Zauber-Freistoß von Johannes Mair (Fügen II) schafften es in die Top 3.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Freitag, dem 3. April, um 10.59 Uhr.

1 – Johannes Mair, SV Fügen II

Johannes Mair eröffnete im Nachtragsspiel der Gebietsliga Ost gegen Niederndorf mit diesem wunderschönen Freistoßtor das Fußball-Frühjahr. Bitter für den 18-Jährigen: Am vergangenen Wochenende zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus.

2 – Daniel Rieser, SVG Uderns

Daniel Rieser fasste sich beim Heimspiel der SVG Uderns gegen den FC Kössen in der Bezirksliga Ost ein Herz, zog ab und traf sehenswert zum 3:1. Am Ende feierten die Zillertaler einen 4:3-Erfolg.

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3 – Amin Ben Ali, Imst II

Beim 3:0-Sieg der zweiten Imster Garnitur gegen die Reichenau II zog Amin Ben Ali aus 30 Metern einfach ab und traf mit seinem Weitschuss-Hammer genau in den Winkel.