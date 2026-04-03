Wer traf am schönsten?

Jetzt abstimmen: Das sind die Kandidaten für das Tor des Monats März

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Wir suchen das Tor des Monats März! Zwei traumhafte Weitschusstore von Amin Ben Ali (Imst II) und Daniel Rieser (SVG Uderns) sowie ein Zauber-Freistoß von Johannes Mair (Fügen II) schafften es in die Top 3.

Die Abstimmung steigt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Freitag, dem 3. April, um 10.59 Uhr.

🔗 >> Zur Abstimmung Tor des Monats

1 – Johannes Mair, SV Fügen II

Johannes Mair eröffnete im Nachtragsspiel der Gebietsliga Ost gegen Niederndorf mit diesem wunderschönen Freistoßtor das Fußball-Frühjahr. Bitter für den 18-Jährigen: Am vergangenen Wochenende zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus.

2 – Daniel Rieser, SVG Uderns

Daniel Rieser fasste sich beim Heimspiel der SVG Uderns gegen den FC Kössen in der Bezirksliga Ost ein Herz, zog ab und traf sehenswert zum 3:1. Am Ende feierten die Zillertaler einen 4:3-Erfolg.

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3 – Amin Ben Ali, Imst II

Beim 3:0-Sieg der zweiten Imster Garnitur gegen die Reichenau II zog Amin Ben Ali aus 30 Metern einfach ab und traf mit seinem Weitschuss-Hammer genau in den Winkel.

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