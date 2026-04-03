Robin Schulz, Julian le Play und das Blütenfest: Das ist am Osterwochenende los in Tirol

Endlich Ostern. Mit dem langen Wochenende und den wieder steigenden Temperaturen bietet es sich geradezu an, eine der vielen Veranstaltungen in Tirol zu besuchen. So sorgt am Ostersonntag Robin Schulz beim „Top of the Mountain“-Konzert in Ischgl für gute Stimmung. Am Tag zuvor schon eröffnet Julian le Play die heurige Ausgabe des Tanzcafé Arlberg. Daneben lockt noch das Blütenfest alle Naturfreunde ins Freie.

📅 FREITAG (3. April)

Mambo Kurt & Heavy Kevy in Innsbruck

Mambo Kurt nimmt das Publikum im Viaduktbogen 19 mit auf eine musikalische Tour aus Hardrock, Pop und Kultcovers. Von Slayer bis ABBA ist alles dabei – aber immer mit einem Augenzwinkern. Heavy Kevy setzt den kultigen Abend mit schrägen Witzen, Kazoo und viel Attitüde fort. Los geht‘s um 20 Uhr, Tickets gibt es HIER.

Rebel Musig Crew in Innsbruck

Abseits ausgetrampelter kommerzieller Musikpfade wandert die Hopfgartner „Rebel Musig Crew“ mit ihrem Mix aus Reggae, Hip-Hop, Ska und Funk. Ihre Dialekt-Rap-Texte und „de waxest sound around“ geben sie am Freitag ab 20.30 Uhr im Treibhaus zum Besten. Eintritt ist am frei:tag beim Auftritt frei.

Der Musig-Express macht am Freitag im Innsbrucker Treibhaus Station. © Aria Sadr-Salek

Bachata Bloom in Innsbruck

Bachata ist ein Paartanz aus der Dominikanischen Republik – bis Freitag kommt mit ihm ein Stück Karibik nach Innsbruck. Beim Bachata Bloom können Tanzbegeisterte, und all jene, die es noch werden wollen, in der Volksschule in Amras die Hüften schwingen. Mehr zu den Kursen und Partys am Freitag gibt es HIER.

Warehouse Rave in Innsbruck

Während in Deutschland am Karfreitag teilweise Tanzverbot herrscht, ist Tirol in Partystimmung. Berlin-Underground-Vibes gibt es in der Innsbrucker Music Hall am Freitag beim Warehouse Rave aber trotzdem. Ab 22 Uhr hallt acht Stunden lang Techno, Groove und Trance durch die Lautsprecher. Leider schon ausverkauft.

📅 FREITAG bis SONNTAG (3. bis 5. April)

Osterzauber in den Swarovski Kristallwelten

Noch bis zum 12. April verwandeln sich die Swarovski-Kristallwelten in ein Osterparadies für die ganze Familie. Täglich von 9 bis 19 Uhr lädt Tirols funkelndste Ostereiersuche zu einer spannenden Rätselrallye durch den Park ein, bei der eine kristalline Überraschung auf die Gewinner wartet. Zusätzlich gibt es online buchbare Workshops für verschiedene Altersgruppen, die die Osterferien mit Spiel, Geschichten und kreativem Gestalten füllen.

🐰 Die Ostermärkte im Überblick Ostern steht vor der Tür und damit haben im ganzen Land die Ostermärkte ihre Türen geöffnet. Einen Überblick findet ihr HIER.

📅 SAMSTAG (4. April)

Elvis – Das Musical in Innsbruck

Am Samstag werden die Besucher des Innsbrucker Congress in der Zeit zurückgeworfen. Elvis – Das Musical führt durch das Leben und die Karriere des „King of Rock’n’Roll“. Von seinen frühen Erfolgen mit „Heartbreak Hotel“ und dem Debütalbum bis zu seinen legendären Konzerten wie „Aloha from Hawaii“ wird Elvis’ Leben lebendig auf der Bühne erzählt. Im Mittelpunkt steht Grahem Patrick, der in originalgetreuen Outfits und mit beeindruckender Stimme die Ikone zum Leben erweckt. Tickets für die Zeitreise gibt es HIER.

Elvis the Pelvis in the Memphis in Innsbruck: Ein Musical des King of Rock n‘ Roll kann man am Samstag erleben. © Elvis - Das Musical

Open Faces Alpbachtal

Am Ostersamstag wird das Wiedersberger Horn im Ski Juwel Alpbachtal zur Bühne für die nächste Generation der Freeride-Szene. Beim Open Faces Alpbachtal kämpfen junge Talente im Rahmen eines Freeride World Tour Qualifiers um wichtige Punkte. Von 10 bis etwa 14 Uhr zeigen die RiderInnen ihr Können mit kreativen Linien und spektakulären Sprüngen. Ab 14.30 Uhr startet die After Contest Party. Mehr dazu HIER.

Filmmusik von Hans Zimmer in Innsbruck

Die international erfolgreiche Konzertreihe „The World of Hans Zimmer“ kommt nach Innsbruck. Solistinnen und Solisten sowie ein Orchester geben dabei die besten Stücke aus der Welt von Zimmers legendärer Filmmusik wieder. Melodien aus Dune, Inception oder König der Löwen hallen dabei ab 19.30 durch die Olympiahalle. Karten gibt es HIER.

Waterslide Contest in Berwang

Am Samstag kehrt der Waterslide Contest nach Berwang zurück und lädt ab 13 Uhr zum nass-kalten Highlight der Saison ein. Auf der Skipiste gilt es für Ski- und Snowboardfahrer mit Speed und Style ein acht bis zehn Meter langes Wasserbecken zu überqueren – ohne dabei baden zu gehen. Spannung und gute Stimmung sind garantiert, wenn die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen und die Runden immer herausfordernder werden. Mehr dazu HIER.

Familientag im Museum der Völker in Schwaz

Ideal für Schlechtwetter in den Osterferien: Am Samstag können Familien im Museum der Völker all den vielen Fragen nachgehen, die Menschen auf der Welt beschäftigen. Ab 10 Uhr erwarten Kinder knifflige Rätsel. Beim Eintritt gilt: „Zahl so viel du willst.“

Soundkillaz Easter-Special in Hall

„Dancefloor checken vor dem Eierpecken“, heißt es am Samstag im Stromboli. Die Funny Bunnys, the Waz exp. und Der Alte rücken mit einem Rucksack voller musikalischer Überraschungs-Nestln an. Wer sich traut, ist dazu eingeladen, im Hasenkostüm aufzutauchen. Los geht’s mit oder ohne Kostüm um 20 Uhr. Mehr dazu HIER.

Ei, Ei, Ei: Vor Ostern bringt der „Der Alte“ ein musikalisches Osternest ins Stromboli. © Simon Rainer

Beatboxerei für Kinder in Telfs

Um die Wette Beatboxen? Das geht bei der Beatboxerei in der Weberei in Telfs am Samstag. Das Mitmach-Konzert richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Also Lauscher auf, ab 16 Uhr geht’s los. Mehr dazu HIER.

Tirol am Beat(boxen): In Telfs können die Kleinen sich musikalisch austoben. © Kulowska

🎸 Tiroler Bands im Fokus Von Neuerscheinungen bis zu Konzert-Terminen: Jeden Monatsanfang liefern wir einen Blick auf die Tiroler Musikszene. Zu den heimischen Musik-Highlights im April geht's HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (4. und 5. April)

European Street Food Festival in Innsbruck

Feinschmecker kommen am Wochenende bei der Olympiaworld ganz auf ihre Kosten. Dutzende Foodtrucks, Stände, Aussteller und Köche bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an – Egal ob süß, salzig, sauer oder scharf. Geschlemmt werden kann täglich bei freiem Eintritt von 11 bis 22 Uhr. Mehr dazu HIER.

Burger, der Klassiker des Streetfoods, und vieles mehr kann am Wochenende bei der Innsbrucker Olympiaworld verköstigt werden. © European Street Food Festival

Tanzcafé Arlberg

Zwei ganze Wochen werden bei der mittlerweile 12. Ausgabe des „Tanzcafé Arlberg Music Festival“ dem Ende der Skisaison ausgiebig gehuldigt. Zur Eröffnung sorgt Chart-Superstar Julian le Play mit seiner Unplugged-Tour für ausgelassene Stimmung. Als Support schaut Bella vorbei. Außerdem treten am Samstag Moreland und Avec auf. In den Tagen darauf kann man sich unter anderem auf Milow, Chris Steger, Lemo, Eli Preiss und Caro Fux freuen. Genaueres zum Programm, das sich über die Orte Lech, Zürs und St. Anton erstreckt, gibt es HIER.

Zum Auftakt unplugged: Beim Tanzcafé Arlberg tritt am Samstag Julian le Play auf. © Imago/Daniel Scharinger

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📅 SONNTAG (5. April)

Top of the Mountain Spring Concert mit Robin Schulz

Am Ostersonntag wird auf der Idalp in Ischgl ein musikalisches Highlight der Extraklasse geboten. Beim legendären „Top of the Mountain Easter Concert“ steht dieses Jahr der international gefeierte Star-DJ Robin Schulz auf der Open-Air-Bühne auf 2300 Metern Höhe. Ab 13 Uhr wird er mit seinen House- und Electro-Beats für eine unvergessliche Party-Atmosphäre inmitten der schneebedeckten Gipfel sorgen. Das Konzert ist Teil des „Spring Blanc“-Festivals und der Eintritt ist im gültigen Skipass inkludiert. Mehr dazu HIER.

Ein Top-Event: Beim Frühlingskonzert tritt am Ostersonntag Robin Schulz auf. © IMAGO/Ulrich Stamm

Open Faces Alpbachtal

Dank – bzw. Aufgrund – des Wetters um einen Tag verschoben: Am Ostersonntag wird das Wiedersberger Horn im Ski Juwel Alpbachtal zur Bühne für die nächste Generation der Freeride-Szene. Beim Open Faces Alpbachtal kämpfen junge Talente im Rahmen eines Freeride World Tour Qualifiers um wichtige Punkte. Von 10 bis etwa 14 Uhr zeigen die RiderInnen ihr Können mit kreativen Linien und spektakulären Sprüngen. Ab 14.30 Uhr startet die After Contest Party. Mehr dazu HIER.

Sprunghaftes Verhalten: Im Alpbachtal kommt am Samstag die Freeride-Szene zusammen. © Mia Maria Knoll

📅 OSTERMONTAG (6. April)

Blütenfest in Zams

Da der Montag ein Feiertag ist, hier noch ein weiteres, sozusagen Zusatz-Event. Denn am Ostermontag malt der Frühling (hoffentlich auch bei frühlingshaftem Wetter) einen rosa Pinselstrich durch Zams. Verantwortlich sind rund 130 Blutpflaumen, die auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen dem Krankenhaus Zams und der Zammer Riefe gepflanzt wurden. Passend dazu veranstaltet die Gemeinde am Montag wieder ihr Blütenfest mit viel Musik. Ab 14 Uhr spielen bei freiem Eintritt die John Blow Marching Band und später die Ohrenschmalzler. Zudem wird für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Kleinen steht außerdem ein Kinderprogramm mit Zaubershow auf dem Plan. (TT.com)

Am Montag blüht einen in Zams ein Frühlings-Highlight. © Matthias Reichle