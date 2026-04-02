Freiwilligenwoche 2026: Das sind die Projekte im Bezirk Lienz

Die Freiwilligenwoche 2026 läuft vom 22. bis 28. April in ganz Tirol. Mit über 160 Projekten erwartet Engagierte eine Rekordauswahl. Auch in Osttirol laden zahlreiche Initiativen zum Mitmachen ein.

Lienz – Bei der Freiwilligenwoche vom 22. bis 28. April haben Interessierte die Möglichkeit, Projekte kennenzulernen, Einblicke in die Arbeit von Vereinen und Organisationen zu erhalten und selbst aktiv zu werden. Diese Projekte werden vom Freiwilligenzentrum Osttirol koordiniert.

Simone Ortner-Trebo leitet das Freiwilligenzentrum Osttirol. © RMO

Zehn Projekte stehen zur Auswahl: So lädt das Regionalmanagement zum „Häkeln, Hören, Staunen“ ein, der Weltladen Lienz lädt zum Schnuppervormittag. Der Pfarrgarten von St. Andrä hofft auf engagierte Gartenfreunde, um in den Frühling zu starten.