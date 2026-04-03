Eine stille Revolution
Raven statt Rosenkranz? Das ist am Karfreitag in Österreich (immer noch) verboten
Während die einen am Karfreitag dem Tod Jesu gedenken und einen stillen Tag begehen wollen, sehen andere ihre Freiheit eingeschränkt und wollen nicht auf Spaß und Party verzichten.
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Vom strikten Tanzverbot zum ganz normalen Freitag? Auch im Jahr 2026 gibt es in einigen Bundesländern Regeln für den „stillen Charakter dieses Tages“. Unsere deutschen Nachbarn müssen die Füße noch um einiges stiller halten – dort darf nicht einmal „Heidi“ ausgestrahlt werden. Alles, was es zu den Regeln rund um den Karfreitag zu wissen gibt – und gab.