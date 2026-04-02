Hineinschnuppern ins Ehrenamt: Bereits 160 Veranstaltungen in ganz Tirol offen für Anmeldungen

Soziale Projekte, Umweltschutz und vieles mehr: Ende April können Interessierte in die Welt vieler ehrenamtlicher Initiativen in Tirol hineinschnuppern. Und vielleicht Teil davon werden.

In Innsbruck kann man im Sprachlerncafé helfen, am Achensee hat man die Möglichkeit, beim Frühjahrsputz im Naturpark Karwendel mitzumachen, während sich in Imst die Team Österreich Tafel über tatkräftige Unterstützung freut: Die Bandbreite der Freiwilligenwoche 2026 ist groß. Das Angebot reicht von Umweltschutz über soziale Projekte bis hin zu kreativen Initiativen.

Auch heuer, im Jahr des Ehrenamts, sind Interessierte in ganz Tirol eingeladen, aktiv mitzuhelfen, hinter die Kulissen der Freiwilligenarbeit zu blicken und selbst zu erfahren, wie bereichernd freiwilliges Engagement sein kann. Insgesamt verzeichnet die Freiwilligenwoche von 22. bis 28. April heuer bereits im Vorfeld eine neue Bestmarke: Mit über 160 Projekten in Tirol steht Interessierten die größte Auswahl seit Bestehen der Initiative zur Verfügung.

Interaktive Karte

Freiwilligenzentren, Vereine und Organisationen in ganz Tirol öffnen ihre Türen und bieten spannende Einblicke in das Ehrenamt. Auf der Website freiwilligenzentren-tirol.at gibt es eine interaktive Karte zu den Veranstaltungen. Zudem können diese nach Zeit, Termin, Typ und Thema gefiltert werden.