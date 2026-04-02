Hunderte Euro futsch: Traumvilla in Kroatien entpuppte sich als Betrugsmasche

Lienz – Der Traum von der Sommervilla in Kroatien hat sich für eine Osttirolerin als teurer Betrug entpuppt. Die Frau war auf einer Social-Media-Plattform auf ein Angebot aufmerksam geworden und verlor bei der Buchung eine Anzahlung im dreistelligen Eurobereich an unbekannte Täter. Was genau ist passiert?

Wie die Polizei Lienz berichtet, entdeckte die Frau die Anzeige für die Ferienvilla am 13. März und kontaktierte den Inserenten über einen Messengerdienst. Um die Buchung zu fixieren, wurde sogar ein Mietvertrag aufgesetzt und von beiden Seiten unterzeichnet.