Musikalische Vielfalt in Lienz: Eisenbahner Stadtkapelle Lienz mit vier Dirigenten

Die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz lädt am Samstag, den 18. April 2026, zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert ein. Ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher im Stadtsaal Lienz ein besonderes Blasmusikerlebnis.

Lienz – Eine Besonderheit des Abends ist die musikalische Leitung. Gleich vier Dirigenten werden an diesem Abend am Pult stehen: Martin Lang, Stefan Girstmair, Albert Gasser und René Mair. Dieses ambitionierte Konzept verspricht ein vielfältiges Programm. Als Special Guest tritt der Kinderchor „HarmonyX“ auf.