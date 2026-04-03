Slalom-Spezialistin meldete sich aus Krankenhaus: „Jetzt kannst du endlich heilen“

Mit dem Start bei den Winterspielen in ihrem Heimatland Italien erfüllte sich Martina Peterlini einen Kindheitstraum. Beim Kampf um Gold, Silber und Bronze im Olympia-Slalom landete die 28-Jährige vor rund eineinhalb Monaten auf Platz 13.

Nun musste sich die Technik-Spezialistin einer Knie-Operation an der überstrapazierten Patellasehne unterziehen. „Meine liebe Sehne, jetzt kannst du endlich heilen“, schrieb sie unter einer Fotoserie auf Instagram.

Zahlreiche Genesungswünsche von Slalom-Kolleginnen wie Paula Moltzan, Kristin Lysdahl oder Leona Popovic folgten umgehend. (TT.com)