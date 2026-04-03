Top-Spiele im Unterhaus
Im Regionalliga-Schlager spielen Trainer von IAC und Völs gegen eigene Vergangenheit
Völs-Trainer Stefan Milenkovic (l.) spielte mehrere Jahre für den IAC, IAC-Coach Alexander Pfurtscheller war Völs-Trainer.
© Böhm, Steiner
Alexander Pfurtscheller (IAC) und Stefan Milenkovic (Völs) stehen vor einem besonderen Spiel, der Verlierer hat im Aufstiegskampf zudem schlechte Karten. Im Gebietsliga-Schlager Stans gegen Fügen II heißt es Routine gegen Jugend. Und das Cup-Achtelfinale sorgt für eine prickelnde Verlängerung am Ostermontag.