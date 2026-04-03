Top-Spiele im Unterhaus

Im Regionalliga-Schlager spielen Trainer von IAC und Völs gegen eigene Vergangenheit

Völs-Trainer Stefan Milenkovic (l.) spielte mehrere Jahre für den IAC, IAC-Coach Alexander Pfurtscheller war Völs-Trainer.
© Böhm, Steiner
Daniel LenningerMichael Pipal

Von Daniel Lenninger, Michael Pipal

Alexander Pfurtscheller (IAC) und Stefan Milenkovic (Völs) stehen vor einem besonderen Spiel, der Verlierer hat im Aufstiegskampf zudem schlechte Karten. Im Gebietsliga-Schlager Stans gegen Fügen II heißt es Routine gegen Jugend. Und das Cup-Achtelfinale sorgt für eine prickelnde Verlängerung am Ostermontag.

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