Im Regionalliga-Schlager spielen Trainer von IAC und Völs gegen eigene Vergangenheit

Alexander Pfurtscheller (IAC) und Stefan Milenkovic (Völs) stehen vor einem besonderen Spiel, der Verlierer hat im Aufstiegskampf zudem schlechte Karten. Im Gebietsliga-Schlager Stans gegen Fügen II heißt es Routine gegen Jugend. Und das Cup-Achtelfinale sorgt für eine prickelnde Verlängerung am Ostermontag.