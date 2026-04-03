Kompetenz-Zertifikat stärkt Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt

Seit einigen Monaten setzt das inklusive Team im Kulinarium Kitzbühel die Methode KomKom ein. Dabei können Menschen mit Behinderungen sichtbar machen, über welche Fertigkeiten sie verfügen und diese auch offiziell anerkennen lassen.

Kitzbühel – „Mir gefällt an KomKom, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben einen offiziellen Abschluss zu machen“, erzählt Lisa Edenhauser, agogische Mitarbeiterin im Kulinarium Kitzbühel. Im inklusiven Gastronomiebetrieb des Diakoniewerks arbeiten neun Menschen mit Behinderungen bzw. Lernschwäche. Sie schneiden Gemüse, kochen verschiedene Gerichte, backen Kuchen, waschen das Geschirr ab und liefern die Speisen auch aus. Sie sind in alle Arbeitsprozesse in der Großküche eingebunden, ganz nach ihren Fähigkeiten.

Ziel im Alltag ist jedoch auch, dass sie ihre Kompetenzen erweitern und Neues lernen können, wenn sie das möchten. KomKom, das Qualifizierungsprogramm von Chance B, hilft ihnen dabei. Mit einer einfachen App können sie die im Arbeitsalltag erworbenen Kompetenzen erfassen und auswerten. Das Besondere: Diese Qualifikationen wurden einem strengen Prüfungsverfahren unterzogen. Sie sind durch den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) zertifiziert.

Mit einem Zertifikat zum regulären Job

Menschen mit Behinderungen haben es meist schwerer, Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zu bekommen. Oft fehlen ihnen formale Bildungsabschlüsse, um ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Mit KomKom bietet sich eine neue Chance. Das Programm orientiert sich am dualen Ausbildungssystem in Österreich. Ähnlich wie bei einer Lehre arbeitet es eng mit Unternehmen zusammen. Die Teilnehmer:innen erwerben ihre Qualifikationen während eines Arbeitstrainings. Die Idee ist, dass sie am Ende eine vollversicherte Arbeitsstelle in einem Partnerunternehmen erhalten oder auch eine Lehre beginnen können.