Lawinenabgang im Außerfern: Tourengeher (34) durch Schneebrett verletzt

Zu einem Rettungseinsatz kam es nach einem Lawinenabgang am Kreuzkopf im Außerfern. Ein Wintersportler wurde verletzt und vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, vier weitere Personen überstanden den Unfall unverletzt.

Mitglieder einer deutschen Skitourengruppe waren nach einer kurzen Gipfelrast gegen 12 Uhr einzeln in einen Nordosthang eingefahren. Beim dritten Skifahrer löste sich ein Schneebrett, das ihn und zwei weitere Wintersportler über 300 Meter durch felsdurchsetztes Gelände mitriss. Ein 34-Jähriger und ein 38-Jähriger wurden dabei teilverschüttet, konnten sich aber selbst befreien. Der Jüngere wurde dabei leicht verletzt.

Zwei Personen waren noch nicht in den Hang eingefahren und wurden daher nicht von der Lawine erfasst. Der verletzte 34-Jährige wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht, die anderen Personen mit einem Polizeihubschrauber geborgen und ausgeflogen. (TT.com)