Betrüger am Telefon: Frau in Lienz um Zehntausende Euro betrogen

Lienz – Mit einer perfiden Masche haben Telefonbetrüger eine 41-jährige Österreicherin in Lienz um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag gebracht. Ein falscher Bankmitarbeiter überzeugte die Frau am Telefon davon, dass bereits betrügerische Überweisungen von ihrem Konto getätigt worden waren. Im Glauben, diese Transaktionen rückgängig zu machen, führte sie selbst die Überweisungen an die Betrüger durch.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 2. April. Die 41-Jährige wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank kontaktiert. Dieser täuschte die Frau und überzeugte sie, dass sie Opfer von Betrug geworden sei und nun schnell handeln müsse, um die Abbuchungen zu stornieren.