Glocken „nach Rom geflogen“

Klappern statt Kirchenglocken: In Absam stimmen die Ratschen auf das Osterwochenende ein

Begeistert haben 30 Kinder aus Absam vor der Absamer Basilika geratscht, um die Mittagsstunde einzuläuten. Die ganzen fünf Minuten haben allerdings die wenigsten durchgehalten.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

30 Kinder haben am Freitag in Absam geklappert und geknarzt, was das Zeug hält. Damit halten sie einen alten katholischen Brauch am Leben: Das Karfreitagsratschen ist in Österreich Teil des immateriellen Kulturerbes.

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