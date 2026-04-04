Güterzug entgleist: Brennerstrecke war bis Samstagfrüh komplett gesperrt

Ein entgleister Güterzug sorgte für eine Totalsperre der Brennerbahn. Laut ÖBB ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 15 Uhr auf der italienischen Seite des Bahnhofs Brenner. Bei einer Weiche seien mehrere Waggons des leeren Güterzugs entgleist.

Die Strecke musste anschließend zwischen Brenner und Steinach bis Samstagfrüh gesperrt werden. Um 9 Uhr konnte die Sperre schließlich aufgehoben werden. Für Fernverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Brenner und Innsbruck Hauptbahnhof eingerichtet.

Zu einer mehrstündigen Sperre der Zugstrecke kam es am Freitag infolge eines Rettungseinsatzes auch zwischen Zirl und Telfs. (TT.com)