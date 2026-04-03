Kristen Stewart und Wagner Moura spielen Ehepaar in neuem Vampirthriller

Wagner Moura übernimmt die Hauptrolle in einem Vampirthriller mit Kristen Stewart. Der Film von Regisseur Panos Cosmatos („Mandy“) heißt „Flesh of the Gods“, wie das Branchenportal Deadline berichtete. Das Drehbuch schreibt Andrew Kevin Walker („Sieben“). Der Oscar-nominierte Moura ersetzt demnach Oscar Isaac („Frankenstein“, „Dune“), nachdem es mit diesem Terminkonflikte gegeben habe.

In dem Film spielen Stewart („Love Lies Bleeding“, „Twilight“) und Moura ein Ehepaar im Los Angeles der 80er Jahre, die in einem luxuriösen Wolkenkratzer wohnen. Als das Paar einer mysteriösen Namenlosen begegnet, gerät es in eine Welt voller Nervenkitzel und Gewalt.