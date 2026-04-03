Königliche Familien vor der Zerreißprobe zu Ostern

Skandale, Streit und Distanz prägen heuer die Osterfeiertage in Europas Königshäusern. Während einige Royals traditionell zusammenkommen, bleiben andere demonstrativ fern

Die Unruhen in den europäischen Königshäusern zerreißen die Familien auch zu den Osterfeiertagen spürbar. So werden die britischen Royals – allen voran König Charles und Camilla sowie Prinz William mit seiner Familie – den traditionellen Ostergottesdienst in der St. George’s Kapelle in Windsor besuchen. Die Gästeliste für die um 10.45 Uhr beginnende „Easter Mattins“ und die anschließenden Feierlichkeiten fällt jedoch deutlich kleiner aus als noch 2025.

Leere Plätze durch Skandale

Angesichts des Skandals um Andrew Mountbatten-Windsor sind sowohl er als auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson sowie die Töchter Beatrice und Eugenie laut Medienberichten von den Feierlichkeiten ausgeschlossen. Prinz Harry und seine Frau Meghan bleiben seit ihrem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 und den anhaltenden Spannungen mit dem englischen Königshaus den Feiertagen fern.

Auch Norwegens Kronprinz Haakon besucht zu Ostern seine Eltern nicht mit seiner Familie. Während der 89-jährige König Harald und seine 88-jährige Frau Sonja wie gewohnt in ihrer gemütlichen Berghütte im Hochtal Sikkilsdalen eine Auszeit nehmen, halten Haakon und seine Frau Mette-Marit ihren Aufenthaltsort bedeckt – wohl auch, um jeglichem öffentlichen Trubel zu entgehen.

Norwegens Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit verbringen die Feiertage nicht mit den Eltern. © www.imago-images.de

Erst Mitte März ging der aufsehenerregende Prozess um Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby zu Ende, das Urteil wird im Juni erwartet. Ostern 2025 war das norwegische Paar in einem Restaurant in Ortigia auf Sizilien gesichtet worden.

Getrennte Wege in Spanien

In Spanien verbringt die ehemalige Königin Sofía die Feiertage auf Mallorca. Bereits vergangene Woche besuchte die 87-Jährige gemeinsam mit ihren Töchtern Elena und Cristina sowie ihren Enkelinnen Victoria und Irene ein Benefiz-Osterkonzert in der Kathedrale von Palma. Die Familie unterstützt Sofía besonders, da sie erstmals ohne ihre im Jänner verstorbene Schwester Irene angereist ist.

Spaniens König Felipe und seine Frau Letizia haben sich öffentlich nicht über ihre Pläne zu Ostern geäußert © IMAGO/POOL/CATHOLICPRESSPHOTO