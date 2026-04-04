Alkolenker prallte auf Timmelsjochstraße gegen Böschung, Wagen kippte um

Großes Glück hatte ein 34-Jähriger bei einem Unfall auf der Timmelsjochstraße. Der Kleintransporter prallte gegen eine felsdurchsetzte Böschung und kippte um, der Lenker blieb unverletzt.

Sölden – Auf der Timmelsjochstraße kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Kleintransporter von Hochgurgl kommend talauswärts, als das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand geriet.

Der Österreicher lenkte gegen, geriet über den linken Fahrbahnrand und prallte in weiterer Folge gegen eine felsdurchsetzte Böschung. Der Kleintransporter kippte auf die rechte Seite und kam auf der Straße zum Stillstand.

Führerschein abgenommen

„Ein zufällig vorbeikommender Notarzt leistete Erste Hilfe und stellte keine Verletzung am Verunfallten fest“, berichtet die Polizei. Ein Alkomattest verlief positiv. Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein noch an der Unfallstelle abgenommen, er wird zudem angezeigt.