Rückzug von Gemeindevorstand
Personelle Wechsel bei „Für Wattens“: ÖVP-Fraktion stellt sich neu auf
ÖVP-Bezirksparteiobfrau Cornelia Hagele (3. v. l.) sicherte dem Team von „Für Wattens“ ihre Unterstützung zu – v. l. Neo-Gemeinderat Luca Stöger, Karoline Reitmeir, Neo-Gemeindevorständin Alexandra Jeller, Thomas Keiler und Daniel Jelemensky.
© Für Wattens
Martin Weissenbrunner hat sich aus persönlichen Gründen als Gemeinderat und Gemeindevorstand der ÖVP-Liste „Für Wattens“ zurückgezogen. Die Fraktion spricht von einem „Generationenwechsel“.