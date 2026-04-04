Absperrung ignoriert: Skifahrer stürzten in Ischgl von Dach vier Meter auf Piste ab

Innerhalb von 20 Minuten stürzten zwei Wintersportler auf dem Weg zu einem Funpark im freien Skiraum vom Dach einer Pumpstation. Ein dritter Skifahrer konnte noch rechtzeitig aufgehalten werden.

Zum ersten Unfall kam es um 15.10 Uhr im Skigebiet der Silvretta Arena in Ischgl. Ein 16-jähriger Deutscher durchfuhr unmittelbar vor dem Funpark eine Absperrung, welche die in den Hang gebaute Pumpstation absicherte. Folglich übersah er die Dachkante des Gebäudes und stürzte vier Meter auf die darunterliegende Piste. Der 16-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Jugendliche in die Obhut der Eltern übergeben.

Kurz danach, gegen 15.30 Uhr, durchfuhr ein 22-jähriger Deutscher dieselbe Absperrung. Auch er übersah die Dachkante und stürzte vier Meter ab. Dabei zog sich der Skifahrer eine schwere Handverletzung zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend zum Arzt ins Tal gebracht.