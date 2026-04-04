Starkes letztes Jahr

Hall hat sich finanziell erholt – auch die Vereine dürfen hoffen

Im vergangenen Jahr gelang es der Haller Stadtpolitik, die Rücklagen der Stadt wieder aufzufüllen – auch durch einen teils unpopulären Sparkurs.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025 fällt in Hall durchwegs positiv aus. Die Stadtführung sieht starke Signale für eine wirtschaftliche Erholung – und wieder mehr Spielraum bei den Vereinssubventionen. Auch beim Glungezer-Ausbau zahlt Hall mit. Dennoch regiert weiter die Vorsicht.

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