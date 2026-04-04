Hall hat sich finanziell erholt – auch die Vereine dürfen hoffen

Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025 fällt in Hall durchwegs positiv aus. Die Stadtführung sieht starke Signale für eine wirtschaftliche Erholung – und wieder mehr Spielraum bei den Vereinssubventionen. Auch beim Glungezer-Ausbau zahlt Hall mit. Dennoch regiert weiter die Vorsicht.