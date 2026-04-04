Kein Nachfolger, keine Übergabe
Imst-Obmann Westreicher schlägt Alarm: „Wertschätzung für Ehrenamt ist nicht da“
Manuel Westreicher (r.) wurde für eine weitere Periode als Obmann des Fußball-Westligisten SC Imst (Paulo Rossetti, rot) gewählt.
© Böhm, Westreicher
Vereinsboss Manuel Westreicher hätte beim SC Imst das Ruder gerne übergeben, es fand sich allerdings kein Nachfolger. Der Obmann macht also weiter und erhofft sich vor allem von der Politik, das Ehrenamt für die Zukunft schmackhafter zu machen.