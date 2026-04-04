Scherben bringen Glück

„Oopsi!“ Kristallkugel von Shiffrin ging bei Champagner-Party kaputt

Mikaela Shiffrin feierte ihren sechsten Sieg im Gesamtweltcup ausgelassen. Dabei ging die große Kristallkugel der US-Amerikanerin zu Bruch.

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