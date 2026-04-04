Nach Lawinenabgang: Vermisster Skitourengeher im Lungau tot aufgefunden

Tweng – Ein seit Freitag vermisster Skitourengeher ist am Samstag bei einem großen Sucheinsatz in den Schladminger Tauern im Salzburger Lungau nur noch tot aus einer Lawine geborgen worden. Der offenbar 40-jährige Urlauber dürfte bereits am Freitagnachmittag auf der Plattenspitze (2294 Meter) von einem Schneebrett mitgerissen worden sein. Dabei wurde der Mann rund 2,5 Meter tief verschüttet. Er führte kein Lawinenverschüttetensuchgerät mit sich.

Bereits am Freitagabend hatten rund 15 Bergretter nach dem Vermissten gesucht, den Einsatz dann aber wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen. Die Helfer stießen am Unfallort jedoch auf einen großen Lawinenkegel, in den eine Spur hinein-, aber nicht mehr herausführte. Am Samstag rückte dann ein Großaufgebot von 60 bis 70 Bergrettern aus dem Lungau und dem Pongau mit sechs Suchhunden aus, auch Alpin- und Flugpolizei standen im Einsatz.