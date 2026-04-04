Bräuche, Traditionen und Co
Wisst ihr, wie der Hase läuft? Das große Quiz zum Osterfest
Zu Ostern hält auch der Osterhase wieder Einzug. Aber was hat er eigentlich mit Ostern zu tun?
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Am Ostersonntag ist wieder Zeit für das höchste Fest im Christentum. Aber was hat es mit dem Fest und den Bräuchen rundherum eigentlich auf sich? Woher kommen Osterhasen, bemalte Eier und Co.? In unserem Quiz könnt ihr beweisen, dass ihr in Sachen Ostern schon alte Hasen seid.
Das Quiz mit dem gewissen „Eggstra“
Wir haben uns Osterbräuche und Traditionen angeschaut und fragen: Was wisst ihr darüber?
Frage 1 von 12:
Warum stehen zu Ostern Eier im Zentrum des Festes?
❓ Noch mehr Quizspaß gefällig?
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