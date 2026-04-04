Besonderes Ereignis

Neue Strahlkraft: Barockes Ostergrab in Telfes nach Restaurierung wieder zu bewundern

Das 260 Jahre alte Heilige Grab in Telfes zählt zu den größten und kunsthistorisch bedeutsamsten Ostergräbern Tirols.
© Leo Hinterlechner/dibk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Nur alle vier Jahre wird das Heilige Grab in der Pfarrkirche zum hl. Pankratius in voller Größe aufgebaut – aktuell ist es wieder so weit. Und es gibt eine weitere Besonderheit: Das kunsthistorisch bedeutsame barocke Ostergrab wurde aufwendig renoviert.

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