Post geht nicht mehr ab
Börse der Tiroler Briefmarkensammler: Wo alte Schätze liegen – aber die Jungen fehlen
Die Börse des Tiroler Vereins wird auch von weit entfernten Händlern gerne besucht, wie hier von Ulrich Schmidt aus München (rechts).
© Patrick Steiner
Die Briefmarke ist zum Nischenhobby geworden. Was einst ein Massenhobby war, wird heute von einer schrumpfenden, nicht mehr ganz jungen Gemeinschaft getragen. Denn zwischen Wühlkisten und Wertanlagen im sechsstelligen Bereich verliert die Szene ihre Mitte.