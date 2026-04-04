Post geht nicht mehr ab

Börse der Tiroler Briefmarkensammler: Wo alte Schätze liegen – aber die Jungen fehlen

Die Börse des Tiroler Vereins wird auch von weit entfernten Händlern gerne besucht, wie hier von Ulrich Schmidt aus München (rechts).
© Patrick Steiner
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Die Briefmarke ist zum Nischenhobby geworden. Was einst ein Massenhobby war, wird heute von einer schrumpfenden, nicht mehr ganz jungen Gemeinschaft getragen. Denn zwischen Wühlkisten und Wertanlagen im sechsstelligen Bereich verliert die Szene ihre Mitte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561