Österliche Tradition
Eindrucksvolles Jubiläum: Schützen wachen seit 100 Jahren über Schwazer Ostergrab
Mitglieder der Andreas-Hofer-Schützenkompanie, hier Matthias Steidl (links) und Mario Lamplmayr (rechts), wechselten sich bei der Ostergrabwache am Karsamstag jede halbe Stunde ab.
© Max Scherer
Die Wache am Heiligen Grab ist in Schwaz schon seit dem 19. Jahrhundert fixer Bestandteil der Ostertradition. Die Andreas-Hofer-Schützenkompanie trägt das Brauchtum seit mittlerweile 100 Jahren durch wechselvolle Zeiten.