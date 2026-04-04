Magische Münzen und 50.000 Gedichte: Das literarische Leben des „Friedhofschefs“

Als Leiter der städtischen Friedhöfe ist Alexander Legniti so etwas wie der „Herr über die Innsbrucker Gräber“. Zugleich schreibt er seit Jugendtagen ebenso leidenschaftlich wie unermüdlich. Nun präsentiert er sein neues Kinderbuch – weitere Abenteuerreisen in die Welt „beseelter“ Münzen.