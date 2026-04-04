Alexander Legniti im Porträt
Magische Münzen und 50.000 Gedichte: Das literarische Leben des „Friedhofschefs“
Ein Tausendsassa: Alexander Legniti, bekannt als Leiter der Friedhofsverwaltung in Innsbruck, schreibt leidenschaftlich – und fast pausenlos.
© Rita Falk
Als Leiter der städtischen Friedhöfe ist Alexander Legniti so etwas wie der „Herr über die Innsbrucker Gräber“. Zugleich schreibt er seit Jugendtagen ebenso leidenschaftlich wie unermüdlich. Nun präsentiert er sein neues Kinderbuch – weitere Abenteuerreisen in die Welt „beseelter“ Münzen.