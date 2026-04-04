Zehntausende Euro Schaden: 58-jähriger Innsbrucker fiel auf Telefonbetrug herein

Innsbruck – Einem 58-jährigen Innsbrucker passierte das, wovor viele Banken ihre Kunden warnen: Sich in Acht zu nehmen vor Telefonbetrügern, die sich als angebliche Bankmitarbeiter ausgeben und ihre Opfer auffordern, persönliche Kontodaten preiszugeben.

So wurde auch der 58-Jährige zwischen dem 27. und 30. März von einer vermeintlichen Angestellten einer heimischen Bank angerufen, die dem Mann erzählte, dass auf dem Bankkonto ein Virus sei und daher die Ersparnisse nicht mehr sicher seien. Um sein Geld vor dem Virus zu sichern, müsse es nun umgebucht werden.

Überwies „mittleren fünfstelligen Betrag“