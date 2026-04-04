Neue Pläne für Innsbrucker Gefängnis: Dornauer stimmt in Kritik ein

Die geplante Neuorganisation der Innsbrucker Justizanstalt – mit Frauentrakt und fachlicher Spezialisierung auf Sexualstraftäter in einem eigenen Block – trifft in Tirol auf Gegenwind. Nach der Justizwachegewerkschaft hebt auch der freie Abgeordnete Georg Dornauer die bestehende Personalnot hervor.