Fußgängerinnen in Innsbrucker Innenstadt von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in der Museumstraße in Innsbruck sind am Samstagabend zwei Fußgängerinnen von einem Pkw erfasst worden. Eine 26-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, eine 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr auf einem ampelgeregelten Zebrastreifen. Ein 76-jähriger Österreicher war mit seinem Auto stadteinwärts unterwegs, als er laut Polizei das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Zur selben Zeit überquerten die beiden Frauen den Zebrastreifen bei Grün.