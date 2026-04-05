Fußgängerinnen in Innsbrucker Innenstadt von Auto erfasst und verletzt
Innsbruck – Bei einem Verkehrsunfall in der Museumstraße in Innsbruck sind am Samstagabend zwei Fußgängerinnen von einem Pkw erfasst worden. Eine 26-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, eine 20-Jährige wurde leicht verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr auf einem ampelgeregelten Zebrastreifen. Ein 76-jähriger Österreicher war mit seinem Auto stadteinwärts unterwegs, als er laut Polizei das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Zur selben Zeit überquerten die beiden Frauen den Zebrastreifen bei Grün.
Es kam zur Kollision: Beide Fußgängerinnen wurden vom Fahrzeug erfasst. Die 20-jährige Rumänin wurde leicht verletzt und an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt. Die 26-jährige Österreicherin erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen. Sie wurde nach der Erstversorgung in die Klinik eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. (TT.com)