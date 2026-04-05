Ausrüstung nicht wintertauglich

Bis zur Hüfte im Schnee: Drei Wanderer im Außerfern mit Hubschrauber gerettet

Der Polizeihubschrauber konnte die drei Männer aus der misslichen Lage befreien. (Symbolbild)
© APA/Polizei Kärnten

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