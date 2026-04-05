Männer bei Aufbrechen von Opferstock in Silz auf frischer Tat ertappt

Silz – Zwei Täter sind am Samstagnachmittag in der Pfarrkirche Silz beim Aufbrechen eines Opferstocks auf frischer Tat ertappt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Gegen 16.30 Uhr machten sich die Männer im Eingangsbereich der Kirche mit einem Bolzenschneider am Opferstock zu schaffen. Die Tat nahm ein jähes Ende, als sie von einer Kirchenbesucherin überrascht wurden.

Dunkler Kombi, deutsches Kennzeichen

Die Verdächtigen brachen daraufhin ihr Vorhaben sofort ab und flüchteten über den Haupteingang. Anschließend fuhren sie mit einem dunklen Kombi mit deutschem Kennzeichen in westliche Richtung davon.