Urlauber gerieten beim Après-Ski in Gerlos aneinander: Drei Verletzte bei Schlägerei

Gerlos – Ein Streit zwischen zwei Touristengruppen aus den Niederlanden ist am Samstagabend in Gerlos völlig eskaliert. Drei Männer wurden dabei verletzt.

Gegen 22.20 Uhr gerieten die beiden Gruppen zu je vier Personen vor einem Après-Ski-Lokal aneinander. Auf ein Handgemenge folgten Faustschläge und Fußtritte. Die Schlägerei konnte schließlich von Security-Mitarbeitern aufgelöst werden.