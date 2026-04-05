Streit eskaliert
Urlauber gerieten beim Après-Ski in Gerlos aneinander: Drei Verletzte bei Schlägerei
Gerlos – Ein Streit zwischen zwei Touristengruppen aus den Niederlanden ist am Samstagabend in Gerlos völlig eskaliert. Drei Männer wurden dabei verletzt.
Gegen 22.20 Uhr gerieten die beiden Gruppen zu je vier Personen vor einem Après-Ski-Lokal aneinander. Auf ein Handgemenge folgten Faustschläge und Fußtritte. Die Schlägerei konnte schließlich von Security-Mitarbeitern aufgelöst werden.
Drei Beteiligte erlitten Verletzungen, wobei ein Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht wurde. Die Urlauber müssen nun mit Anzeigen rechnen. (TT.com)