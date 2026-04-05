In Personalwohnung gefunden

Snowboard-Diebstahl in Sölden: Täter nach zwei Tagen gefasst

Sölden – Nachdem in Sölden ein Snowboard gestohlen worden war, konnte der Täter dank intensiver Ermittlungen zwei Tage später ausfindig gemacht werden.

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wurde einem 57-jährigen deutschen Gast vor einem Lokal das Snowboard im Wert von mehr als 1000 Euro entwendet. Am Samstag konnte die Polizei dann einen 44-jährigen Franzosen als Verdächtigen ausforschen. Das entwendete Snowboard wurde in seiner Personalwohnung in Sölden sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)

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