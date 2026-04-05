Straßenbahn in Innsbruck musste Notbremsung einlegen: Polizei sucht schwarzen VW Polo
Innsbruck – Ein Straßenbahnfahrer musste am Samstag in Innsbruck wegen eines Autos eine Vollbremsung einlegen. Eine Frau stürzte daraufhin und wurde verletzt. Nun sucht die Polizei Hinweise zu der unbekannten Pkw-Lenkerin.
Gegen 11.40 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 2 auf der Defreggerstraße in östliche Richtung. Bei der Körnerstraße fuhr plötzlich ein schwarzer VW Polo entgegen der Einbahnstraße in die Kreuzung ein. Die Pkw-Lenkerin drehte daraufhin um und fuhr anschließend in der richtigen Richtung weiter.
Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Straßenbahnführer eine Notbremsung ein. Dabei stürzte eine 74-jährige Insassin und verletzte sich leicht. Sie wurde von Rettungskräften versorgt und in die Klinik gebracht.
Die Verkehrsinspektion Wilten bittet die Öffentlichkeit unter der Telefonnummer 059133/7581 100 um Hinweise zur unbekannten Lenkerin des schwarzen VW Polo. (TT.com)