Straßenbahn in Innsbruck musste Notbremsung einlegen: Polizei sucht schwarzen VW Polo

Innsbruck – Ein Straßenbahnfahrer musste am Samstag in Innsbruck wegen eines Autos eine Vollbremsung einlegen. Eine Frau stürzte daraufhin und wurde verletzt. Nun sucht die Polizei Hinweise zu der unbekannten Pkw-Lenkerin.

Gegen 11.40 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 2 auf der Defreggerstraße in östliche Richtung. Bei der Körnerstraße fuhr plötzlich ein schwarzer VW Polo entgegen der Einbahnstraße in die Kreuzung ein. Die Pkw-Lenkerin drehte daraufhin um und fuhr anschließend in der richtigen Richtung weiter.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Straßenbahnführer eine Notbremsung ein. Dabei stürzte eine 74-jährige Insassin und verletzte sich leicht. Sie wurde von Rettungskräften versorgt und in die Klinik gebracht.