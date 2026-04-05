An zentraler Stelle der Kirche
Der Auftrag der Christen und Fragen zum Zölibat: Was Wiens neuen Erzbischof antreibt
Josef Grünwidl (63) ist seit Jänner Erzbischof von Wien. Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz will er nicht werden - zumindest noch nicht.
© ED Wien/Schönlaub
Josef Grünwidl will keine Kirche, die nur um sich selber kreist. Er setzt auf spirituelle Tiefe und Glaubenserfahrung. Seinen prominenten Dompfarrer Toni Faber schätzt er sehr. Er sieht aber Gesprächsbedarf, was dessen Umgang mit dem Zölibat betrifft.