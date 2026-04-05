Großer Schaden

Auto im Paznauntal landete im Bach: Lenker ins Krankenhaus gebracht

Der Autolenker konnte sich selbst befreien, er wurde ins Krankenhaus gebracht.
© Freiwillige Feuerwehr Galtür

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