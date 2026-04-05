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Großer Schaden
Auto im Paznauntal landete im Bach: Lenker ins Krankenhaus gebracht
Der Autolenker konnte sich selbst befreien, er wurde ins Krankenhaus gebracht.
© Freiwillige Feuerwehr Galtür
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
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